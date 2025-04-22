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Умер народный депутат VII созыва Николай Жук

22 апреля 2025 15:57
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Николай Жук умер — он был народным депутатом VII созыва
Народный депутат VII созыва Николай Жук. Фото: nikvesti.com
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Умер народный депутат VII созыва Николай Жук. Политику было 48 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады во вторник, 22 апреля.

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Искренние соболезнования по поводу смерти Жука после продолжительной болезни выразило руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, а также руководство и работники Аппарата Парламента.

"Николай Васильевич был депутатом Николаевского областного совета, в Верховной Раде Украины возглавлял подкомитет по вопросам молодежной политики, семьи и детства Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Светлая память", — говорится в сообщении.

Микола Жук помер
Сообщение ВРУ в Facebook

Ранее мы писали, что умер народный депутат Украины IX созыва Владимир Мороз.

Также мы сообщали, 21 апреля скончался Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет.

Верховная Рада смерть народные депутаты парламент
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