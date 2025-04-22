Николай Жук умер — он был народным депутатом VII созыва

Народный депутат VII созыва Николай Жук. Фото: nikvesti.com

Умер народный депутат VII созыва Николай Жук. Политику было 48 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады во вторник, 22 апреля.

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Умер Николай Жук

Искренние соболезнования по поводу смерти Жука после продолжительной болезни выразило руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, а также руководство и работники Аппарата Парламента.

"Николай Васильевич был депутатом Николаевского областного совета, в Верховной Раде Украины возглавлял подкомитет по вопросам молодежной политики, семьи и детства Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Светлая память", — говорится в сообщении.

Сообщение ВРУ в Facebook

Ранее мы писали, что умер народный депутат Украины IX созыва Владимир Мороз.

Также мы сообщали, 21 апреля скончался Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет.