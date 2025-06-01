Погибла украинская акробатка Вероника Кобзова — что известно

Сорвалась с высоты — погибла племянница основателя "Кобзов"
Погибла украинская акробатка и племянница основателя Цирка "Кобзов". Вероника Кобзова сорвалась с 15-метровой высоты во время выступления.
Об этом сообщил Николай Кобзов в Facebook.
Трагическая гибель Вероники Кобзовой
"Сегодня по трагической случайности погибла моя племянница Вероника Кобзова. Молодая, красивая, успешная и такое горе. Вероника, всегда будем помнить. Люблю тебя. Скорбим всей семьей", — отметил Николай Кобзов.
Он не сообщил детали гибели Вероники. Известно, что девушка сорвалась с 15-метровой высоты.
Что известно о погибшей акробатке
С раннего возраста девушка увлекалась цирковым искусством. Свою карьеру она начала в 12 лет в цирке "Кобзов".
Позже Вероника присоединилась к таким престижным коллективам, как Cirque du Soleil и Circus Roncalli. Ее номера отличались техническим совершенством и выразительной артистичностью.
Вероника также выступала с воздушной акробатикой в Азии.
В течение трех лет жизни в Таиланде она проводила занятия по йоге и стретчингу.
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