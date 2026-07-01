У Криму обмежили продаж базових продуктів через паливну кризу

АЗС в Криму. Фото: росЗМІ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Через успішні удари Сил оборони України по логістичних маршрутах в окупованому Криму виник дефіцит пального та продовольства, через що загарбники обмежили продаж базових продуктів для цивільних. Окупаційна адміністрація першочергово конфіскує наявні паливні ресурси на півострові та перенаправляє на забезпечення армії РФ та співробітників ФСБ.

Про це повідомила заступниця постійного представника президента в АР Крим Ольга Куришко в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

В Криму загострюється криза з постачанням продовольства

На території тимчасово окупованого Кримського півострова стрімко загострюється криза із забезпеченням населення продуктами харчування та паливно-мастильними матеріалами.

Головною причиною масштабних збоїв у постачанні стало ефективне блокування ключових доріг та мостів українськими військовими підрозділами. Внаслідок дефіциту загарбники запровадили жорсткі обмеження на придбання товарів першої необхідності у роздрібних мережах.

За інформацією Ольги Куришко, під ліміти на відпуск в одні руки потрапили важливі товари. Постачання їжі наразі відбувається з великими затримками та перебоями, які безпосередньо пов'язані з нестачею бензину та дизельного пального на цивільних заправних станціях.

"Частина продуктів ще є, вона залишається. Є певний ліміт на певні продукти, на купівлю. Це можна говорити, наприклад, про цукор або про певні крупи. Звичайно, і це було очікувано, що у зв'язку з такою паливною кризою і з діями окупантів, будуть певні перебої з постачанням саме продуктів, харчування", — повідомила Ольга Куришко.

Водночас окупаційна адміністрація півострова не приховує, що російське угруповання військ не відчуває критичного браку ресурсів, оскільки накопичило достатні резерви.

Це свідчить про те, що росіяни свідомо обмежують у їжі та пальному цивільне населення, аби повністю задовольнити потреби армії та численних каральних органів. Ресурси півострова примусово вилучаються на користь військових.

Ольга Куришко зазначила: "Але, знову ж говорячи про те, що за заявами самих окупаційних адміністрацій, у військових є запаси палива. Тобто це означає, що через урізання потреб цивільного населення в першу чергу забезпечується військовий компонент. Ну, і, звичайно, силовий блок, бо там дуже велика кількість представників силових структур. Тут ми можемо говорити про ФСБ, інші такі організації, які доволі широко присутні. І, звичайно, вони потребують, скажімо так, матеріально-ресурсного забезпечення за рахунок цивільного населення".

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, тимчасово окупований Крим дедалі більше перетворюється на ізольовану. Через блокування логістичних шляхів Україною півострів опинився в умовах паливної кризи. Це призвело до значного подорожчання пального. Літр пального коштує в середньому 300-350 гривень за літр. Також відомо, що російська влада дала наказ про зупинку громадського транспорту, зокрема у Севастополі.

Криза стала настільки масштабною, що навіть проросійські медіа змушені визнавати дефіцит. На цьому тлі також спостерігається масова втеча російських силовиків, які хочуть уникнути покарання за свої злочини. Соціальна напруга в Криму продовжує зростати: користувачі мережі дедалі гостріше критикують окупаційну владу за відсутність чітких дій та відмовляються вірити у спроможність Москви змінити ситуацію на краще.