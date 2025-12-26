Відео
Головна Новини дня У Кремлі заявили про "наближення завершення війни"

У Кремлі заявили про "наближення завершення війни"

Дата публікації: 26 грудня 2025 22:40
Наблизилися до рішення — у РФ зробили заяву про закінчення війни
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Фото: росЗМІ

У Кремлі заявили, що вирішення російсько-української війни "по-справжньому наблизилося". Однак там незадоволені новим мирним планом.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передають росЗМІ. 

Читайте також:

В Росії заговорили наближення закінчення війни

Рябков також заявив, що Україна та європейські союзники "не націлені на домовленість і подвоїли зусилля для того, щоб її торпедувати".

Крім того, він зазначив, що 20-пунктний мирний план, який представив Київ, "кардинально" відрізняється від того, що Росія обговорює зі США на переговорах. За його словами, Кремль не може вийти за рамки домовленостей, які були укладені під час зустрічі американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. 

Зокрема, чиновник сказав, що РФ "не забуває про гарантії прав російськомовних та статус російської мови в рамках врегулювання", і додав, що США розуміють це.

Нагадаємо, раніше Axios писав, що Росія згодна на припинення вогню. Однак у Кремлі прагнуть контролю над усім Донбасом.

Водночас Михайло Подоляк повідомляв, що Путін може відмовитися від мирного плану. Це може статися не з раціональних причин, зокрема, через емоції. 

переговори Кремль війна в Україні Росія мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
