Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Кремле заявили о "приближении завершения войны"

В Кремле заявили о "приближении завершения войны"

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 22:40
Приблизились к решению — в РФ сделали заявление об окончании войны
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: росСМИ

В Кремле заявили, что решение российско-украинской войны "по-настоящему приблизилось". Однако там недовольны новым мирным планом.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

В России заговорили о приближении окончания войны

Рябков также заявил, что Украина и европейские союзники "не нацелены на договоренность и удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать".

Кроме того, он отметил, что 20-пунктный мирный план, который представил Киев, "кардинально" отличается от того, что Россия обсуждает с США на переговорах. По его словам, Кремль не может выйти за рамки договоренностей, которые были заключены во время встречи американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

В частности, чиновник сказал, что РФ "не забывает о гарантиях прав русскоязычных и статусе русского языка в рамках урегулирования", и добавил, что США понимают это.

Напомним, ранее Axios писал, что Россия согласна на прекращение огня. Однако в Кремле стремятся к контролю над всем Донбассом.

В то же время Михаил Подоляк сообщал, что Путин может отказаться от мирного плана. Это может произойти не по рациональным причинам, в частности, из-за эмоций.

переговоры Кремль война в Украине Россия мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации