Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: росСМИ

В Кремле заявили, что решение российско-украинской войны "по-настоящему приблизилось". Однако там недовольны новым мирным планом.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают росСМИ.

В России заговорили о приближении окончания войны

Рябков также заявил, что Украина и европейские союзники "не нацелены на договоренность и удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать".

Кроме того, он отметил, что 20-пунктный мирный план, который представил Киев, "кардинально" отличается от того, что Россия обсуждает с США на переговорах. По его словам, Кремль не может выйти за рамки договоренностей, которые были заключены во время встречи американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

В частности, чиновник сказал, что РФ "не забывает о гарантиях прав русскоязычных и статусе русского языка в рамках урегулирования", и добавил, что США понимают это.

Напомним, ранее Axios писал, что Россия согласна на прекращение огня. Однако в Кремле стремятся к контролю над всем Донбассом.

В то же время Михаил Подоляк сообщал, что Путин может отказаться от мирного плана. Это может произойти не по рациональным причинам, в частности, из-за эмоций.