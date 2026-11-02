Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Росія наразі не збирається проводити нові гуманітарні операції за прикладом евакуації жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. У Кремлі назвали цю домовленість окремим випадком і заявили, що подібних ініціатив поки немає. Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков позитивно оцінив проведену операцію.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Новини.LIVE.

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Що Пєсков заявив про нові гуманітарні операції

Речник Кремля відповів на запитання російських журналістів про можливість нових перемир'їв для евакуації людей або доставки допомоги цивільному населенню.

За його словами, домовленість щодо Олешок була винятком, а кожна подібна ситуація потребує окремого розгляду.

"Що стосується продовження цієї практики, кожен конкретний випадок є унікальним. Поки аналогічних планів немає, немає також поки аналогічних ініціатив", — заявив Пєсков.

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Водночас речник Володимира Путіна назвав гуманітарну місію в Олешках успішною та позитивно оцінив координацію її учасників.

Що відомо про евакуацію з Олешок

Гуманітарна операція в тимчасово окупованих Олешках тривала з 27 жовтня до 1 листопада. Під час режиму припинення вогню з міста вдалося евакуювати майже 800 людей, а також доставити гуманітарну допомогу.

Про завершення місії повідомила перша леді США Меланія Трамп, яка брала участь у досягненні домовленостей між Україною та Росією щодо гуманітарної паузи.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за сприяння в організації гуманітарної операції в Олешках на Херсонщині. Президент висловив сподівання, що вона зможе допомогти досягти нових локальних перемир'їв на інших ділянках фронту.

Також Новини.LIVE писали, що під час режиму припинення вогню в Олешках російські військові переміщували містом важку техніку та боєприпаси. Відповідні кадри з безпілотників оприлюднили журналісти Sky News. Українські військові також повідомляли про ротацію російських підрозділів і зміцнення їхніх позицій.