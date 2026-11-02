Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: российские СМИ

Россия пока не намерена проводить новые гуманитарные операции по примеру эвакуации жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области. В Кремле назвали эту договоренность единичным случаем и заявили, что подобных инициатив пока нет. В то же время пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков положительно оценил проведенную операцию.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

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Что Песков заявил о новых гуманитарных операциях

Пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос российских журналистов о возможности новых перемирий для эвакуации людей или доставки помощи гражданскому населению.

По его словам, договоренность по Олешковым была исключением, а каждая подобная ситуация требует отдельного рассмотрения.

"Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай уникален. Пока аналогичных планов нет, нет пока и аналогичных инициатив", — заявил Песков.

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В то же время пресс-секретарь Владимира Путина назвал гуманитарную миссию в Олешках успешной и положительно оценил координацию ее участников.

Что известно об эвакуации из Олешек

Гуманитарная операция во временно оккупированных Олешках длилась с 27 октября по 1 ноября. Во время режима прекращения огня из города удалось эвакуировать почти 800 человек, а также доставить гуманитарную помощь.

О завершении миссии сообщила первая леди США Мелания Трамп, которая принимала участие в достижении договоренностей между Украиной и Россией относительно гуманитарной паузы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие в организации гуманитарной операции в Олешках в Херсонской области. Президент выразил надежду, что она сможет помочь достичь новых локальных перемирий на других участках фронта.

Также Новини.LIVE писали, что во время режима прекращения огня в Олешках российские военные перемещали по городу тяжелую технику и боеприпасы. Соответствующие кадры с беспилотников обнародовали журналисты Sky News. Украинские военные также сообщали о ротации российских подразделений и укреплении их позиций.