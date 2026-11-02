Российские военные. Фото: российские СМИ

Британский телеканал Sky News обнародовал видео, на котором видно, как российские военные перемещают тяжелую технику, завозят боеприпасы и укрепляют позиции в оккупированных Олешках в Херсонской области. Это происходило во время режима прекращения огня, введенного для проведения гуманитарной миссии по эвакуации гражданских лиц.

Об этом сообщает Sky News, передает Новини.LIVE.

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Что россияне делали в Олешках во время перемирия

Украинское подразделение, которое следит за передвижением российских войск в районе Олешек, предоставило журналистам Sky News доступ к центру управления беспилотниками. На обнародованных кадрах видно, как оккупанты перевозят бронированную технику и поставляют боеприпасы.

Также беспилотники зафиксировали, как российские военные заносили большие мешки и белые коробки в дома и здания с подвалами. По словам журналистов, эти перемещения не были частью гуманитарной миссии.

Кроме того, команда Sky News сняла, как из морга местной больницы вывозили тела погибших. Их помещали в белые мешки, а затем загружали в грузовик. Автор репортажа насчитал более 30 тел.

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По информации местных жителей, эти люди погибли, а не умерли естественной смертью. Журналист также рассказал, что россияне не позволяли местным жителям хоронить погибших.

Как российские войска воспользовались режимом тишины

Командир 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Пулинец рассказал, что ранее российские военные не могли свободно передвигаться по Олешкам ни днем, ни ночью, ни в плохую погоду. Однако во время перемирия такая возможность у них появилась.

По словам командира, в период режима прекращения огня оккупанты восстановили артиллерийские системы и ранее утраченные позиции, провели ротацию личного состава, ввели дополнительные силы и средства, увеличили количество средств воздушной разведки и запасы топлива.

Пулинец отметил, что гуманитарная миссия позволила эвакуировать мирных жителей из города, однако её завершение будет иметь последствия для украинских военных.

"Впечатления сейчас двоякие. С одной стороны — это действительно важная гуманитарная миссия, ведь важно вывезти гражданское население из города Олешки, и нужно было сделать это раньше. С другой — это создаст нам очень много работы, когда закончится режим прекращения огня, уедут гуманитарные колонны и начнутся боевые будни для бригады", — сказал командир.

Отметим, что режим тишины в районе Олешек был введен для проведения гуманитарной миссии, в ходе которой из города удалось эвакуировать почти 800 человек.

Как сообщали Новини.LIVE, гуманитарная миссия во временно оккупированных Олешках в Херсонской области завершилась 1 ноября. По словам первой леди США Мелании Трамп, во время режима тишины из города удалось эвакуировать почти 800 человек, а также доставить гуманитарную помощь.

Также Новини.LIVE писали, что,по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска использовали гуманитарную паузу для укрепления своих позиций. Оккупанты проводили ротацию подразделений, обустраивали укрепления, расширяли антидроновую защиту на дорогах и подвозили дополнительные боеприпасы.