Російські військові. Фото: росЗМІ

Британський телеканал Sky News оприлюднив відео, на якому видно, як російські військові переміщують важку техніку, завозять боєприпаси та укріплюють позиції в окупованих Олешках на Херсонщині. Це відбувалося під час режиму припинення вогню, запровадженого для гуманітарної місії з евакуації цивільних.

Про це повідомляє Sky News, інформує Новини.LIVE.

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Що росіяни робили в Олешках під час перемир'я

Український підрозділ, який стежить за пересуванням російських військ у районі Олешок, надав журналістам Sky News доступ до центру управління безпілотниками. На оприлюднених кадрах видно, як окупанти перевозять броньовану техніку та постачають боєприпаси.

Також безпілотники зафіксували, як російські військові заносили великі мішки та білі коробки до будинків і будівель із підвалами. За словами журналістів, ці переміщення не були частиною гуманітарної місії.

Крім того, команда Sky News зафільмувала, як із моргу місцевої лікарні вивозили тіла загиблих. Їх поміщали в білі мішки, а потім завантажували у вантажівку. Автор сюжету нарахував понад 30 тіл.

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За інформацією місцевих жителів, ці люди загинули, а не померли природною смертю. Журналіст також розповів, що росіяни не дозволяли місцевим ховати загиблих.

Як російські війська скористалися режимом тиші

Командир 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дмитро Пулінець розповів, що раніше російські військові не могли вільно пересуватися Олешками ні вдень, ні вночі, ні за поганої погоди. Однак під час перемир'я така можливість у них з'явилася.

За словами командира, протягом режиму припинення вогню окупанти відновили артилерійські системи та раніше втрачені позиції, провели ротацію особового складу, завели додаткові сили й засоби, збільшили кількість засобів повітряної розвідки та запаси пального.

Пулінець зазначив, що гуманітарна місія дала змогу евакуювати цивільних із міста, однак її завершення матиме наслідки для українських військових.

"Враження зараз двояке. З одного боку — це дійсно важлива гуманітарна місія, бо важливо вивезти цивільне населення з міста Олешки, і треба було зробити це раніше. З іншого — це для нас підкине дуже багато роботи, коли закінчиться режим припинення вогню, поїдуть гуманітарні колони і почнуться бойові будні для бригади", — сказав командир.

Зауважимо, що режим тиші в районі Олешок запровадили для проведення гуманітарної місії, під час якої з міста вдалося евакуювати майже 800 людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, гуманітарна місія в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині завершилася 1 листопада. За словами першої леді США Меланії Трамп, під час режиму тиші з міста вдалося евакуювати майже 800 людей, а також доставити гуманітарну допомогу.

Також Новини.LIVE писали, що за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська використали гуманітарну паузу для посилення своїх позицій. Окупанти проводили ротацію підрозділів, облаштовували укріплення, розширювали антидроновий захист на дорогах і підвозили додаткові боєприпаси.