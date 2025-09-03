Трамп запідозрив Китай і РФ у змові проти США — у Кремлі відповіли

Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про можливу "змову" Росії, Китаю та КНДР. Він наголосив, що співпраця Москви з країнами Сходу спрямована винятково "на благо".

Про це кремлівський політик заявив у коментарі росЗМІ у середу, 3 вересня.

Пєсков відповів на слова Трампа про "змову"

За словами речника Путіна, Москва не будує жодних змов проти Вашингтону.

"Сподіваємось, що це було сказано у переносному сенсі. Жодних змов ніхто не створює", —заявив Пєсков.

За його словами, відносини Росії з Китаєм, КНДР та іншими державами, а також взаємодія у форматах на кшталт ШОС чи БРІКС, мають виключно позитивний характер.

"Принцип простий — усе робиться для блага народів наших країн, а не проти третіх держав. Ніхто не витрачає час на змови, натомість шукають можливості для розвитку співпраці", — наголосив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп, коментуючи заходи в Пекіні з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні, заявив, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї нібито готують "змову проти США".

Крім того, стало відомо, що Трамп дав доручення Пентагону посилити обороноздатність та підготуватися до можливого стримання Китаю та РФ.