Трамп заподозрил Китай и РФ в сговоре против США - в Кремле ответили

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном "сговоре" России, Китая и КНДР. Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы со странами Востока направлено исключительно "на благо".

Об этом кремлевский политик заявил в комментарии росСМИ в среду, 3 сентября.

Песков ответил на слова Трампа о "заговоре"

По словам спикера Путина, Москва не строит никаких заговоров против Вашингтона.

"Надеемся, что это было сказано в переносном смысле. Никаких заговоров никто не создает", — заявил Песков.

По его словам, отношения России с Китаем, КНДР и другими государствами, а также взаимодействие в форматах вроде ШОС или БРИКС, имеют исключительно положительный характер.

"Принцип прост — все делается для блага народов наших стран, а не против третьих государств. Никто не тратит время на заговоры, зато ищут возможности для развития сотрудничества", — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее Дональд Трамп, комментируя мероприятия в Пекине по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне, заявил, что лидеры Китая, России и Северной Кореи якобы готовят "заговор против США".

Кроме того, стало известно, что Трамп дал поручение Пентагону усилить обороноспособность и подготовиться к возможному сдерживанию Китая и РФ.