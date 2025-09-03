Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Кремле ответили на слова Трампа о "сговоре" с Востоком

В Кремле ответили на слова Трампа о "сговоре" с Востоком

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 17:57
Трамп заподозрил Китай и РФ в сговоре против США - в Кремле ответили
Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможном "сговоре" России, Китая и КНДР. Он подчеркнул, что сотрудничество Москвы со странами Востока направлено исключительно "на благо".

Об этом кремлевский политик заявил в комментарии росСМИ в среду, 3 сентября.

Реклама
Читайте также:

Песков ответил на слова Трампа о "заговоре"

По словам спикера Путина, Москва не строит никаких заговоров против Вашингтона.

"Надеемся, что это было сказано в переносном смысле. Никаких заговоров никто не создает", — заявил Песков.

По его словам, отношения России с Китаем, КНДР и другими государствами, а также взаимодействие в форматах вроде ШОС или БРИКС, имеют исключительно положительный характер.

"Принцип прост — все делается для блага народов наших стран, а не против третьих государств. Никто не тратит время на заговоры, зато ищут возможности для развития сотрудничества", — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее Дональд Трамп, комментируя мероприятия в Пекине по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне, заявил, что лидеры Китая, России и Северной Кореи якобы готовят "заговор против США".

Кроме того, стало известно, что Трамп дал поручение Пентагону усилить обороноспособность и подготовиться к возможному сдерживанию Китая и РФ.

россия США Китай Дональд Трамп Дмитрий Песков
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации