У Кременчуці в ТЦК помер військовозобов'язаний — деталі

Швидка допомога. Ілюстративне фото: відкриті джерела

У Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов'язаний. Наразі триває службове розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Читайте також:

Смерть чоловіка в ТЦК

Так, вчора вранці до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліція доставила військовозобов’язаного 1977 року народження. Після уточнення військово-облікових даних він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби.

Надалі він лишився в ТЦК та СП й очікував відправлення до навчального центру, однак близько 17:40 його стан здоров’я різко погіршився — він зблід і втратив свідомість. Співробітники ТЦК викликали швидку допомогу та реанімобіль, однак він помер.

На місце прибула поліція, яка встановила, що порушень в роботі ТЦК та СП не виявлено: заходи фізичного впливу не застосовувались, тілесних ушкоджень у померлого немає. За словами медиків, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

Керівництво ТЦК та СП призначило службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин.

Скриншот допису ТЦК

Раніше у ТЦК в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині стався вибух. СБУ та Нацполіція затримали групу російських агентів, які підірвали кур'єра з вибухівкою.

А в Кропивницькому СБУ затримала агента ФСБ, який намагався спалити електропідстанцію.