В Кременчуге в ТЦК умер военнообязанный — детали

Скорая помощь. Иллюстративное фото: открытые источники

В Кременчугском территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер военнообязанный. Сейчас продолжается служебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook.

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Так, вчера утром в Кременчугский районный ТЦК и СП полиция доставила военнообязанного 1977 года рождения. После уточнения военно-учетных данных он прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе.

В дальнейшем он остался в ТЦК и СП и ожидал отправки в учебный центр, однако около 17:40 его состояние здоровья резко ухудшилось — он побледнел и потерял сознание. Сотрудники ТЦК вызвали скорую помощь и реанимобиль, однако он умер.

На место прибыла полиция, которая установила, что нарушений в работе ТЦК и СП не выявлено: меры физического воздействия не применялись, телесных повреждений у умершего нет. По словам медиков, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Руководство ТЦК и СП назначило служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств.

Скриншот поста ТЦК

Ранее в ТЦК в Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв. СБУ и Нацполиция задержали группу российских агентов, которые взорвали курьера со взрывчаткой.

А в Кропивницком СБУ задержала агента ФСБ, который пытался сжечь электроподстанцию.