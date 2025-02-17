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У Краснодарському краї атакували НПЗ — деталі

17 лютого 2025 09:56
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи на Ільському НПЗ в Краснодарському краї 17 лютого — що відомо
Вибух. Фото ілюстративне: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

У Краснодарському краї Росії у ніч проти 17 лютого лунали потужні вибухи. Відомо, що дрони атакували Ільський нафтопереробний завод.

Про це повідомляють росЗМІ.

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На місці атаки сталася пожежа. Відомо, що Ільський НПЗ має п’ять технологічних установок загальною потужністю три мільйони тонн нафти на рік.

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв традиційно звинуватив Україну в атаці. За його словами, "через падіння уламків було пошкоджено 12 будинків". 

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Допис Кондратьєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого у Росії лунали потужні вибухи. Відомо про масовану атаку безпілотниками.

Також у ніч проти 7 лютого під Москвою були знищені два новітні радіолокаційні комплекси РФ "Валдай", що призначені для автоматичного виявлення та протидії БпЛА.

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