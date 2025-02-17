Вибухи на Ільському НПЗ в Краснодарському краї 17 лютого — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Краснодарському краї Росії у ніч проти 17 лютого лунали потужні вибухи. Відомо, що дрони атакували Ільський нафтопереробний завод.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Атака на Ільський НПЗ

На місці атаки сталася пожежа. Відомо, що Ільський НПЗ має п’ять технологічних установок загальною потужністю три мільйони тонн нафти на рік.

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв традиційно звинуватив Україну в атаці. За його словами, "через падіння уламків було пошкоджено 12 будинків".

Допис Кондратьєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого у Росії лунали потужні вибухи. Відомо про масовану атаку безпілотниками.

Також у ніч проти 7 лютого під Москвою були знищені два новітні радіолокаційні комплекси РФ "Валдай", що призначені для автоматичного виявлення та протидії БпЛА.