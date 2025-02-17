Взрывы на Ильском НПЗ в Краснодарском крае 17 февраля — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: росСМИ

В Краснодарском крае России в ночь на 17 февраля раздавались мощные взрывы. Известно, что дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают росСМИ.

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Атака на Ильский НПЗ

На месте атаки произошел пожар. Известно, что Ильский НПЗ имеет пять технологических установок общей мощностью три миллиона тонн нефти в год.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев традиционно обвинил Украину в атаке. По его словам, "из-за падения обломков было повреждено 12 домов".

Пост Кондратьева. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 15 февраля в России раздавались мощные взрывы. Известно о массированной атаке беспилотниками.

Также в ночь на 7 февраля под Москвой были уничтожены два новых радиолокационных комплекса РФ "Валдай", предназначенные для автоматического обнаружения и противодействия БпЛА.