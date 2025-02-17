Взрывы на Ильском НПЗ в Краснодарском крае 17 февраля — что известно

В Краснодарском крае атаковали НПЗ — детали
В Краснодарском крае России в ночь на 17 февраля раздавались мощные взрывы. Известно, что дроны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщают росСМИ.
Атака на Ильский НПЗ
На месте атаки произошел пожар. Известно, что Ильский НПЗ имеет пять технологических установок общей мощностью три миллиона тонн нефти в год.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев традиционно обвинил Украину в атаке. По его словам, "из-за падения обломков было повреждено 12 домов".
Напомним, в ночь на 15 февраля в России раздавались мощные взрывы. Известно о массированной атаке беспилотниками.
Также в ночь на 7 февраля под Москвой были уничтожены два новых радиолокационных комплекса РФ "Валдай", предназначенные для автоматического обнаружения и противодействия БпЛА.
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