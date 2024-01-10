Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Кракові поляк напав на українського таксиста arrow

У Кракові поляк напав на українського таксиста

10 січня 2024 09:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кракові поляк напав на українського таксиста
Український таксист та поляк у Кракові. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Кракові поляк напав на українського таксиста. Він ображав його та намагався побити. Поляк побажав, щоб Росія знищила Україну.

Відео поширилося у соцмережах.

Читайте також:

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Напад на українського таксиста

На відео можна побачити, як поляк ображає таксиста. Він говорить про війну та бажає, щоб окупанти "розʼї***и Україну".

До того ж поляк намагався вдарити українця. 

Інцидент нібито стався в Кракові, однак коли саме, невідомо.

Нагадаємо, у польському Олецько Мазурського воєводства загорівся готель, в якому перебували українські біженці. За інформацією від польської пожежної служби, внаслідок займання ніхто з мешканців не постраждав.

Також ми писали, що польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягає на обмеженні ввезення до Європейського Союзу українського цукру та м’яса птиці. Він закликає включити у розпорядження Єврокомісії продовження угоди про вільну торгівлю з Україною з цими заборонами.

Додамо, уряд Польщі підписав угоду з фермерами щодо того, аби припинити блокаду пункту на кордоні з Україною. Міністр сільського господарства Польщі пообіцяв задовольнити всі їхні вимоги.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі