Український таксист та поляк у Кракові. Фото: скриншот з відео

У Кракові поляк напав на українського таксиста. Він ображав його та намагався побити. Поляк побажав, щоб Росія знищила Україну.

Відео поширилося у соцмережах.

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Напад на українського таксиста

На відео можна побачити, як поляк ображає таксиста. Він говорить про війну та бажає, щоб окупанти "розʼї***и Україну".

До того ж поляк намагався вдарити українця.

Інцидент нібито стався в Кракові, однак коли саме, невідомо.

Нагадаємо, у польському Олецько Мазурського воєводства загорівся готель, в якому перебували українські біженці. За інформацією від польської пожежної служби, внаслідок займання ніхто з мешканців не постраждав.

Також ми писали, що польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягає на обмеженні ввезення до Європейського Союзу українського цукру та м’яса птиці. Він закликає включити у розпорядження Єврокомісії продовження угоди про вільну торгівлю з Україною з цими заборонами.

Додамо, уряд Польщі підписав угоду з фермерами щодо того, аби припинити блокаду пункту на кордоні з Україною. Міністр сільського господарства Польщі пообіцяв задовольнити всі їхні вимоги.