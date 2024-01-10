В Кракове поляк напал на украинского таксиста
В Кракове поляк напал на украинского таксиста. Он обижал его и пытался избить. Поляк пожелал, чтобы Россия уничтожила Украину.
Видео распространилось в соцсетях.
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Нападение на украинского таксиста
На видео можно увидеть, как поляк оскорбляет таксиста. Он говорит о войне и желает, чтобы оккупанты "разъе***и Украину".
К тому же поляк пытался ударить украинца.
Инцидент якобы произошел в Кракове, однако когда именно неизвестно.
Напомним, в польском Олецко Мазурском воеводстве загорелась гостиница, в которой находились украинские беженцы. По информации от польской пожарной службы, в результате возгорания никто из жителей не пострадал.
Также мы писали, что польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский настаивает на ограничении ввоза в Европейский Союз украинского сахара и мяса птицы. Он призывает включить в распоряжение Еврокомиссии продление соглашения о свободной торговле с Украиной с этими запретами.
Добавим, правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши пообещал удовлетворить все требования.
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