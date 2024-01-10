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В Кракове поляк напал на украинского таксиста

10 января 2024 09:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Кракове поляк напал на украинского таксиста
Украинский таксист и поляк в Кракове Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Кракове поляк напал на украинского таксиста. Он обижал его и пытался избить. Поляк пожелал, чтобы Россия уничтожила Украину.

Видео распространилось в соцсетях.

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Нападение на украинского таксиста

На видео можно увидеть, как поляк оскорбляет таксиста. Он говорит о войне и желает, чтобы оккупанты "разъе***и Украину".

К тому же поляк пытался ударить украинца.

Инцидент якобы произошел в Кракове, однако когда именно неизвестно.

Напомним, в польском Олецко Мазурском воеводстве загорелась гостиница, в которой находились украинские беженцы. По информации от польской пожарной службы, в результате возгорания никто из жителей не пострадал.

Также мы писали, что польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский настаивает на ограничении ввоза в Европейский Союз украинского сахара и мяса птицы. Он призывает включить в распоряжение Еврокомиссии продление соглашения о свободной торговле с Украиной с этими запретами.

Добавим, правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши пообещал удовлетворить все требования.

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