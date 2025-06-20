Обмін полоненими 20 червня — з полону РФ повернули важкопоранених та тяжкохворих військових

Звільнений з полону український військовий. Фото: Коордштаб

У п'ятницю, 20 червня, з російського полону повернули військових, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям. Усі вони належать до солдатського та сержантського складу.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

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У Коордштабі зазначили, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

"Усі визволені сьогодні захисники належать до солдатського та сержантського складу. Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Звільнений з полону військовий телефонує рідним. Фото: Коордштаб

В Штабі додали, що звільнені бійці мають поранення, або важкі медичні діагнози. Серед них — епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

"Повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі", — підсумували у Коордштабі.

Зустріч військовополонених. Фото: Коордштаб

Нагадаємо, 20 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін військовополоненими.

Варто зазначити, що днем раніше, 19 червня, також відбувся обмін — тоді з російського полону також вдалося повернути українських захисників.