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Главная Новости дня В Коордштабе раскрыли, кого вернули из плена РФ сегодня

В Коордштабе раскрыли, кого вернули из плена РФ сегодня

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Дата публикации 20 июня 2025 16:24
Обмен пленными 20 июня — из плена РФ вернули тяжелораненых и тяжелобольных военных
Освобожденный из плена украинский военный. Фото: Коордштаб
Ключові моменти Кого вернули из плена РФ

В пятницу, 20 июня из российского плена вернули военных, которые имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем. Все они относятся к солдатскому и сержантскому составу.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

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В Коордштабе отметили, что домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.

"Все освобожденные сегодня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу. Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года", — говорится в сообщении.

Обмін полоненими
Освобожденный из плена военный звонит по телефону родным. Фото: Коордштаб

В Штабе добавили, что освобожденные бойцы имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы. Среди них — эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса.

"Возвращенные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за время пребывания в неволе", — подытожили в Коордштабе.

Обмін полоненими
Встреча военнопленных.Фото: Коордштаб

Напомним, 20 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене военнопленными.

Стоит отметить, что днем ранее, 19 июня, также состоялся обмен - тогда из российского плена также удалось вернуть украинских защитников.

ВСУ военные пленные война в Украине обмен пленными
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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