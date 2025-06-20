Обмін полоненими 20 червня — деталі та відео

Обмін полоненими — омбудсмен показав відео повернення воїнів
У п'ятницю, 20 червня, відбувся черговий обмін полоненими з Росією. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів подробиці повернення українських захисників на рідну землю та оприлюднив відео.
Відповідний допис Дмитро Лубінець опублікував у Telegram.
Обмін полоненими 20 червня — подробиці
"Продовжуємо повертати українців з полону: черговий етап обміну в межах домовленостей у Стамбулі", — повідомив омбудсмен.
А також зазначив, що сьогодні до України з російського полону повернулися — тяжкопоранені та тяжкохворі воїни Збройних сил України, в тому числі ТрО, морська піхота, десантно-штурмові та мотопіхотні війська, а також Національної гвардії та Держприкордонслужби. Велика частина повернених — це оборонці Маріуполя.
Найстаршому звільненому — 60 років. Багато хто перебував у полоні ще з 2022 року.
"Серед них є ті, чиї родини зверталися до Офісу Омбудсмана. Наша інституція займалася захистом їхніх прав та скеровувала листи російській стороні. Дякую воїнам за витримку! Держава продовжує працювати, щоб повернути всіх наших", — резюмував Лубінець.
У п'ятницю, 20 червня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся ще один обмін військовополоненими.
Зауважимо, що напередодні, 19 червня, також відбувся обмін полоненими — з російського полону повернулися українські воїни.
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