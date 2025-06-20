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Главная Новости дня Обмен пленными — омбудсмен показал видео возвращения воинов

Обмен пленными — омбудсмен показал видео возвращения воинов

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Дата публикации 20 июня 2025 15:26
Обмен пленными 20 июня - детали и видео
Украинские защитники, вернувшиеся домой в рамках обмена с РФ 20 июня 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram
Ключові моменти Обмен пленными 20 июня — подробности

В пятницу, 20 июня, состоялся очередной обмен пленными с Россией. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал подробности возвращения украинских защитников на родную землю и обнародовал видео.

Соответствующее сообщение Дмитрий Лубинец опубликовал в Telegram.

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Обмен пленными 20 июня — подробности

"Продолжаем возвращать украинцев из плена: очередной этап обмена в рамках договоренностей в Стамбуле", — сообщил омбудсмен.

А также отметил, что сегодня в Украину из российского плена вернулись — тяжелораненые и тяжелобольные воины Вооруженных сил Украины, в том числе ТрО, морская пехота, десантно-штурмовые и мотопехотные войска, а также Национальной гвардии и Госпогранслужбы. Большая часть возвращенных — это защитники Мариуполя.

Самому старшему освобожденному — 60 лет. Многие находились в плену еще с 2022 года.

"Среди них есть те, чьи семьи обращались в Офис Омбудсмена. Наша организация занималась защитой их прав и направляла письма российской стороне. Спасибо воинам за выдержку! Государство продолжает работать, чтобы вернуть всех наших", — резюмировал Лубинец.

В пятницу, 20 июня, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся еще один обмен военнопленными.

Заметим, что накануне, 19 июня, также состоялся обмен пленными — из российского плена вернулись украинские воины.

ВСУ Дмитрий Лубинец война в Украине обмен пленными обмен
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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