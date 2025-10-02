Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Коордштабі анонсували нові обміни полоненими — подробиці

У Коордштабі анонсували нові обміни полоненими — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 23:02
Координаційний штаб анонсував нові обміни полоненими з Росією
Обмін полоненими 2 жовтня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко анонсував нові обміни полоненими. За його словами, діалог триває.

Про це Богдан Охріменко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анни Сірик у четвер, 2 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Обмін полоненими 2 жовтня

Охріменко заявив, що усі звільнені з російської неволі потребують медичної реабілітації, лікування і психологічної допомоги. За його словами, в цьому обміні майже всі ті, хто потрапив у полон в 2022 році. 

"Вони провели досить багато часу в російських катівнях, на жаль, це відбивається на стані їхнього здоровʼя, тому зараз після первинного медичного огляду хлопців нагодують, переодягнуть і вони всі будуть скеровані в центри реабілітації, відомчі або цивільні заклади, де будуть проходити реабілітацію і будуть лікуватися", — розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу.

Охріменко каже, що в кожного, хто сьогодні повернувся, сяють очі. За його словами, вони вірили і знали, що Україна за них бореться. 

Російські фейки про обмінний фонд

Російські окупанти поширювали фейкову інформацію, що в України нібито закінчився обмінний фонд, тому обмінів не відбувалося.

"Це не відповідає дійсності, в України достатньо обмінного фонду, а маніпуляції російської сторони це вже не вперше таке відбувається, оскільки певна позиція була російської сторони щодо проведення саме цього обміну. Він був перенесений декілька разів, він мав статися в 20 числах вересня, але перемовна позиція РФ змушувала нас вести діалог так довго", — каже Охріменко.

За його словами, як тільки вдалося узгодити всі суперечності, було виконано та реалізовано обмін.

"Поки українській стороні вдається досягати домовленостей і проводити обміни. Останній обмін, який відбувся перед цим — це був на День Незалежності, 24 серпня. Нам знадобилося трохи більше місяця, аби реалізувати наступний, але процедура триває, перемовини тривають. Я думаю, можливо, в цьому місяці ми зможемо реалізувати інші домовленості, інші перемовні позиції, яка зараз опрацьовуються з Росією", — додав Охріменко.

Нагадаємо, речник Координаційного штабу Петро Яценко повідомив, в якому стані повертаються українці з російської неволі.

А омбудсман Дмитро Лубінець показав, як українців зустрічали вдома.

війна Україна полонені Росія обмін полоненими обмін
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації