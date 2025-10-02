Координаційний штаб анонсував нові обміни полоненими з Росією

Обмін полоненими 2 жовтня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко анонсував нові обміни полоненими. За його словами, діалог триває.

Про це Богдан Охріменко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анни Сірик у четвер, 2 жовтня.

Обмін полоненими 2 жовтня

Охріменко заявив, що усі звільнені з російської неволі потребують медичної реабілітації, лікування і психологічної допомоги. За його словами, в цьому обміні майже всі ті, хто потрапив у полон в 2022 році.

"Вони провели досить багато часу в російських катівнях, на жаль, це відбивається на стані їхнього здоровʼя, тому зараз після первинного медичного огляду хлопців нагодують, переодягнуть і вони всі будуть скеровані в центри реабілітації, відомчі або цивільні заклади, де будуть проходити реабілітацію і будуть лікуватися", — розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу.

Охріменко каже, що в кожного, хто сьогодні повернувся, сяють очі. За його словами, вони вірили і знали, що Україна за них бореться.

Російські фейки про обмінний фонд

Російські окупанти поширювали фейкову інформацію, що в України нібито закінчився обмінний фонд, тому обмінів не відбувалося.

"Це не відповідає дійсності, в України достатньо обмінного фонду, а маніпуляції російської сторони це вже не вперше таке відбувається, оскільки певна позиція була російської сторони щодо проведення саме цього обміну. Він був перенесений декілька разів, він мав статися в 20 числах вересня, але перемовна позиція РФ змушувала нас вести діалог так довго", — каже Охріменко.

За його словами, як тільки вдалося узгодити всі суперечності, було виконано та реалізовано обмін.

"Поки українській стороні вдається досягати домовленостей і проводити обміни. Останній обмін, який відбувся перед цим — це був на День Незалежності, 24 серпня. Нам знадобилося трохи більше місяця, аби реалізувати наступний, але процедура триває, перемовини тривають. Я думаю, можливо, в цьому місяці ми зможемо реалізувати інші домовленості, інші перемовні позиції, яка зараз опрацьовуються з Росією", — додав Охріменко.

