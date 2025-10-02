Видео
Главная Новости дня В Коордштабе анонсировали новые обмены пленными — подробности

В Коордштабе анонсировали новые обмены пленными — подробности

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 23:02
Координационный штаб анонсировал новые обмены пленными с Россией
Обмен пленными 2 октября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Руководитель Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко анонсировал новые обмены пленными. По его словам, диалог продолжается.

Об этом Богдан Охрименко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Обмен пленными 2 октября

Охрименко заявил, что все освобожденные из российской неволи нуждаются в медицинской реабилитации, лечении и психологической помощи. По его словам, в этом обмене почти все те, кто попал в плен в 2022 году.

"Они провели достаточно много времени в российских застенках, к сожалению, это отражается на состоянии их здоровья, поэтому сейчас после первичного медицинского осмотра ребят накормят, переоденут и они все будут направлены в центры реабилитации, ведомственные или гражданские учреждения, где будут проходить реабилитацию и будут лечиться", — рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба.

Охрименко говорит, что у каждого, кто сегодня вернулся, сияют глаза. По его словам, они верили и знали, что Украина за них борется.

Российские фейки об обменном фонде

Российские оккупанты распространяли фейковую информацию, что у Украины якобы закончился обменный фонд, поэтому обменов не происходило.

"Это не соответствует действительности, в Украине достаточно обменного фонда, а манипуляции российской стороны это уже не впервые такое происходит, поскольку определенная позиция была российской стороны по проведению именно этого обмена. Он был перенесен несколько раз, он должен был произойти в 20 числах сентября, но переговорная позиция РФ заставляла нас вести диалог так долго", — говорит Охрименко.

По его словам, как только удалось согласовать все противоречия, был выполнен и реализован обмен.

"Пока украинской стороне удается достигать договоренностей и проводить обмены. Последний обмен, который состоялся перед этим — это был на День Независимости, 24 августа. Нам понадобилось чуть больше месяца, чтобы реализовать следующий, но процедура продолжается, переговоры продолжаются. Я думаю, возможно, в этом месяце мы сможем реализовать другие договоренности, другие переговорные позиции, которые сейчас прорабатываются с Россией", — добавил Охрименко.

Напомним, представитель Координационного штаба Петр Яценко сообщил, в каком состоянии возвращаются украинцы из российской неволи.

А омбудсман Дмитрий Лубинец показал, как украинцев встречали дома.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
