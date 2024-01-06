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У КНДР Кім Чен Ин привів доньку на завод з виробництва ракет

6 січня 2024 09:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У КНДР Кім Чен Ин привів доньку на завод з виробництва ракет
Кім Чен Ин з донькою Чжу Е. Фото: Yonhap
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Лідер КНДР Кім Чен Ин разом зі своєю дочкою Чжу Е здійснили візит на виробниче підприємство, яке займається виготовленням мобільних ракетних пускових комплексів для балістичних ракет. Південнокорейська розвідка стверджує, що диктатор дедалі частіше з'являється на публіці разом зі своєю дочкою, що може свідчити про її потенційну роль як майбутнього лідера країни.

Про це повідомляє Yonhap.

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Кім Чен Ин привів доньку на завод з виробництва ракет

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав виробничий об'єкт, де ознайомився з процесом виготовлення та оглянув великі ракетні пускові установки.

Він зазначив, що завод перевищив виробничі показники, заплановані на 2023 рік, і наголосив на його ключовій ролі у посиленні оборонних здібностей нації. Крім того, Кім Чен Ин поставив перед заводом нові завдання та цілі.

У повідомленні також йдеться, що спостерігається тенденція, що дочка Кім Чен Ина супроводжує його на багато значних подій, включаючи візити на військові об'єкти та ракетні випробування.

Їхні спільні відвідування, як повідомляється, включали нещодавній огляд фабрики балістичних ракет, де батько та дочка обрали однакові вбрання, що стало приводом для обговорення в засобах масової інформації.

Кім Чен Ин з донькою Чжу Е
Кім Чен Ин з донькою Чжу Е. Фото: Yonhap

Нагадаємо, що Росія в недавніх атаках під час новорічних свят застосувала північнокорейські ракети проти України. У Великій Британії засудили такі дії Російської Федерації й заявили, що це "симптом її ізоляції на світовій арені та ознака її розпачу".

Також ми писали, що Північна Корея поставила Росії понад тисячу контейнерів із технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передових військових технологій, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.

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