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Правительство Британии осудило применение Россией оружия КНДР против Украины

5 января 2024 11:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Правительство Британии осудило применение Россией оружия КНДР против Украины
Заседание Правительства Британии. Иллюстративное фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россия в недавних атаках во время новогодних праздников применила северокорейские ракеты против Украины. В Великобритании осудили такие действия Российской Федерации и заявили, что это "симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния"

Об этом сообщили в Правительстве Великобритании.

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Великобритания осудила использование РФ оружия КНДР против Украины

Британский представитель управления иностранных дел, содружества и развития отметил, что Великобритания осуждает решение России использование баллистические ракеты из Северной Кореи во время недавних атак на Украину. Он призвал КНДР прекратить поставки оружия России.

"Россия обращается к Северной Корее за ее оружием, преследуя свои циничные и непродуманные военные цели в Украине. Это симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния. Кроме того, эта деятельность является нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, которые Россия поддержала как постоянный член", — подчеркнул спикер.

По его словам, любая поддержка собственных программ Северной Кореи по поводу незаконных вооружений может подорвать давнее обязательство ООН по безопасности и дестабилизировать регион.

В настоящее время против КНДР распространяется жесткий режим санкций. Спикер подчеркнул, что Британия будет продолжать работать с партнерами, чтобы обязать Северную Корею нести ответственность за поддержку вооруженной агрессии России в Украине.

Напомним, из-за поставок баллистических ракет Северной Кореи в Россию, члены Совбеза ООН созывают заседание. Обсуждения пройдут 10 января.

Добавим, недавно Северная Корея поставила в России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен этого Пхеньян ожидает от Москвы передовые военные технологии, оборудование для производства баллистических ракет и не только.

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