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Уряд Британії засудив застосування Росією зброї КНДР проти України

5 січня 2024 11:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Уряд Британії засудив застосування Росією зброї КНДР проти України
Засідання Уряду Британії. Ілюстративне фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росія в нещодавніх атаках під час новорічних свят застосувала північнокорейські ракети проти України. У Великій Британії засудили такі дії Російської Федерації і заявили, що вони є "симптомом її ізоляції на світовій арені та ознакою її відчаю"

Про це повідомили в Уряді Великої Британії.

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Британія засудила використання РФ зброї КНДР проти України

Британський речник управління закордонних справ, співдружності та розвитку зазначив, що Велика Британія засуджує рішення Росії використати балістичні ракети з Північної Кореї під час недавніх атак на Україну. Він закликав КНДР припинити постачання зброї Росії.

"Росія звертається до Північної Кореї за її зброєю, переслідуючи свої цинічні та непродумані військові цілі в Україні. Це є симптомом її ізоляції на світовій арені та ознакою її відчаю. Крім того, ця діяльність є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН, які Росія підтримала як постійний член", — наголосив речник.

За його словами, будь-яка підтримка власних програм Північної Кореї щодо незаконних озброєнь може підірвати давнє зобов’язання ООН щодо безпеки та дестабілізувати регіон.

Зараз проти КНДР поширюється жорсткий режим санкцій. Речник підкреслив, що Британія буде продовжувати працювати з партнерами, щоб зобов'язати Північну Корею нести відповідальність за підтримку збройної агресії Росії в Україні.

Нагадаємо, через постачання балістичних ракет Північної Кореї до Росії, члени Ради безпеки ООН скликають засідання. Обговорення відбудуться 10 січня.

Додамо, нещодавно Північна Корея поставила в Росії понад тисячу контейнерів з технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передові військові технології, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.

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