Ким Чен Ын пригрозил уничтожить столицы США и Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин. Фото: REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов уничтожить столицы США и Южной Кореи, если они выберут путь военной конфронтации против его страны. При этом он выразил уверенность, что 2024 год станет "расцветом укрепления подготовки к войне".

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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На новогодней встрече с командирами Корейской народной армии Ким Чен Ын заявил, что "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.

"Наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и стаю военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств", — сказал он.

Кроме того, он выразил уверенность, что 2024 год станет годом "укрепления подготовки к войне". При этом все командиры КНА его поддержали и дали твердую клятву "гарантировать непобедимость революционного дела, процветание родины и счастье народа непреодолимой сверхмощной военной силой".

Напомним, недавно стало известно, что Северная Корея планирует запустить три новых спутника-шпиона, создать военные БпЛА и увеличить свой ядерный арсенал в 2024 году. По словам лидера КНДР Ким Чен Ина, "политика США делает войну неизбежной".

Также мы писали, что Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен на это Пхеньян ожидает от Москвы передовые военные технологии, оборудование для производства баллистических ракет и не только.