Кім Чен Ин пригрозив знищити столиці США та Південної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Фото: REUTERS

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що готовий знищити столиці США та Південної Кореї, якщо вони виберуть шлях військової конфронтації проти його країни. При цьому він висловив упевненість, що 2024 рік стане "розквітом зміцнення підготовки до війни".

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

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На новорічній зустрічі з командирами Корейської народної армії Кім Чен Ин заявив, що "без найменшого вагання завдасть нищівного удару і знищить столиці ворога", використовуючи весь наявний арсенал, у тому разі, якщо США і Південна Корея виберуть шлях військової конфронтації проти КНДР.

"Наша армія повинна нещадно зірвати провокації ворогів. А якщо противники обиратимуть антиреспубліканську військову конфронтацію, то слід без найменшого вагання завдати нищівного удару і повністю знищити столиці ворога і зграю військових гангстерів, пускаючи в хід весь арсенал надпотужних засобів", — сказав він.

Окрім того, він висловив впевнені, що 2024 рік стане роком "зміцнення підготовки до війни". При цьому всі командири КНА його підтримала та дали тверду клятву "гарантувати непереможність революційної справи, процвітання батьківщини і щастя народу нездоланною надпотужною військовою силою".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Північна Корея планує запустити три нові супутники-шпигуни, створити військові БпЛА та збільшити свій ядерний арсенал у 2024 році. За словами лідера КНДР Кім Чен Ина, "політика США робить війну неминучою".

Також ми писали, що Північна Корея поставила Росії понад тисячу контейнерів з технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передові військові технології, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.