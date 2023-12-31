У Півчній Кореї заявили про запуск нових супутників-шпигунів через "неминучість війни", — Reuters
Північна Корея планує запустити три нові супутники-шпигуни, створити військові БпЛА та збільшити свій ядерний арсенал у 2024 році. За словами лідера КНДР Кім Чен Ина, "політика США робить війну неминучою".
Про це пише Reuters, посилаючись на північнокорейське державне агентство KCNA.
Про що попередив Кім Чен Ин
"Ми офіційно заявляємо, що якщо США та Південна Корея спробують протистояти нам у військовій формі, то наші сили ядерного стримування дадуть відповідь. Через безрозсудні кроки ворогів, які намагаються вторгнутися до нас, доконаним фактом є те, що війна на Корейському півострові може спалахнути в будь-який час", — заявив він.
Також Кім наказав військовослужбовцям готуватися до "умиротворення всієї території Південної Кореї", а саме використовуючи ядерні бомби, якщо це буде потрібно, відповідаючи на будь-який напад.
Що про це кажуть експерти
За словами експертів, Північна Корея буде продовжувати тиснути, аби збільшити важелі впливу перед президентськими виборами у США в листопаді.
Крім того, лідер КНДР заявив, що не може закрити очі на перетворення Південної Кореї на "передову військову базу і ядерний арсенал" Сполучених Штатів Америки.
"Якщо ми уважно подивимося на конфронтаційні військові дії ворожих сил ...., то слово "війна" стало реальною дійсністю, а не абстрактним поняттям", — зауважив Кім.
За його словами, він немає іншого вибору, крім як йти вперед разом зі своїми амбіціями в ядерному плані. Також він планує краще співпрацювати з тими країнами, які виступають проти США.
Своєю чергою у Національній розвідувальній службі Південної Кореї попередили про те, що "існує висока ймовірність того, що Північна Корея може несподівано здійснити військові провокації або провести кібератаку в 2024 році, коли очікується мінлива політична ситуація з виборами".
"Відносини між Північчю і Півднем більше не є відносинами спорідненості або однорідними відносинами, а повністю перетворилися на відносини між двома ворожими країнами, двома воюючими сторонами", — наголосив Кім.
Нагадаємо, Північна Корея поставила Росії понад тисячу контейнерів з технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передові військові технології, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.
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