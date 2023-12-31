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У Півчній Кореї заявили про запуск нових супутників-шпигунів через "неминучість війни", — Reuters

31 грудня 2023 09:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Півчній Кореї заявили про запуск нових супутників-шпигунів через "неминучість війни", — Reuters
Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Північна Корея планує запустити три нові супутники-шпигуни, створити військові БпЛА та збільшити свій ядерний арсенал у 2024 році. За словами лідера КНДР Кім Чен Ина, "політика США робить війну неминучою".

Про це пише Reuters, посилаючись на північнокорейське державне агентство KCNA.

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Про що попередив Кім Чен Ин

"Ми офіційно заявляємо, що якщо США та Південна Корея спробують протистояти нам у військовій формі, то наші сили ядерного стримування дадуть відповідь. Через безрозсудні кроки ворогів, які намагаються вторгнутися до нас, доконаним фактом є те, що війна на Корейському півострові може спалахнути в будь-який час", — заявив він.

Також Кім наказав військовослужбовцям готуватися до "умиротворення всієї території Південної Кореї", а саме використовуючи ядерні бомби, якщо це буде потрібно, відповідаючи на будь-який напад.

Що про це кажуть експерти

За словами експертів, Північна Корея буде продовжувати тиснути, аби збільшити важелі впливу перед президентськими виборами у США в листопаді.

Крім того, лідер КНДР заявив, що не може закрити очі на перетворення Південної Кореї на "передову військову базу і ядерний арсенал" Сполучених Штатів Америки.

"Якщо ми уважно подивимося на конфронтаційні військові дії ворожих сил ...., то слово "війна" стало реальною дійсністю, а не абстрактним поняттям", — зауважив Кім.

За його словами, він немає іншого вибору, крім як йти вперед разом зі своїми амбіціями в ядерному плані. Також він планує краще співпрацювати з тими країнами, які виступають проти США. 

Своєю чергою у Національній розвідувальній службі Південної Кореї попередили про те, що "існує висока ймовірність того, що Північна Корея може несподівано здійснити військові провокації або провести кібератаку в 2024 році, коли очікується мінлива політична ситуація з виборами".

"Відносини між Північчю і Півднем більше не є відносинами спорідненості або однорідними відносинами, а повністю перетворилися на відносини між двома ворожими країнами, двома воюючими сторонами", — наголосив Кім.

Нагадаємо, Північна Корея поставила Росії понад тисячу контейнерів з технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передові військові технології, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.

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