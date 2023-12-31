В Южной Корее заявили о запуске новых спутников-шпионов из-за "неизбежности войны", — Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS

Северная Корея планирует запустить три новых спутника-шпиона, создать военные БпЛА и увеличить свой ядерный арсенал в 2024 году. По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, "политика США делает войну неизбежной".

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на северокорейское государственное агентство KCNA.

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"Мы официально заявляем, что если США и Южная Корея попытаются противостоять нам в военной форме, то наши силы ядерного сдерживания ответят. Из-за безрассудных шагов врагов, пытающихся вторгнуться к нам, свершившимся фактом является то, что война на Корейском полуострове может вспыхнуть в любое время",— заявил он.

Также Ким приказал военнослужащим готовиться к "умиротворению всей территории Южной Кореи", а именно, используя ядерные бомбы, если это потребуется, отвечая на любое нападение.

Что об этом говорят эксперты

По словам экспертов, Северная Корея будет продолжать оказывать давление, чтобы увеличить рычаги влияния перед президентскими выборами в США в ноябре.

Кроме того, лидер КНДР заявил, что не может закрыть глаза на превращение Южной Кореи в "передовую военную базу и ядерный арсенал" Соединенных Штатов Америки.

"Если мы внимательно посмотрим на конфронтационные военные действия вражеских сил…., то слово "война" стало реальной действительностью, а не абстрактным понятием", — заметил Ким.

По его словам, у него нет другого выбора, кроме как идти вперед вместе со своими амбициями в ядерном плане. Также он намерен лучше сотрудничать с теми странами, которые выступают против США.

В свою очередь, в Национальной разведывательной службе Южной Кореи предупредили о том, что "существует высокая вероятность того, что Северная Корея может неожиданно осуществить военные провокации или провести кибератаку в 2024 году, когда ожидается переменная политическая ситуация с выборами".

"Отношения между Севером и Югом больше не являются отношениями родства или однородными отношениями, а полностью превратились в отношения между двумя вражескими странами, двумя воюющими сторонами", — подчеркнул Ким.

Напомним, Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен этого Пхеньян ожидает от Москвы передовые военные технологии, оборудование для производства баллистических ракет и не только.