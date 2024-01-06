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В КНДР Ким Чен Ын привел дочку на завод по производству ракет

6 января 2024 09:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В КНДР Ким Чен Ын привел дочку на завод по производству ракет
Ким Чен Ын с дочкой Чжу Э. Фото: Yonhap
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Чжу Э осуществили визит на производственное предприятие, занимающееся изготовлением мобильных ракетных пусковых комплексов для баллистических ракет. Южнокорейская разведка утверждает, что диктатор все чаще появляется на публике вместе со своей дочерью, что может свидетельствовать о ее потенциальной роли как будущего лидера страны.

Об этом сообщает Yonhap.

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Ким Чен Ын привел дочку на завод по производству ракет

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил производственный объект, где ознакомился с процессом изготовления и осмотрел большие ракетные пусковые установки. 

Он отметил, что завод превысил производственные показатели, запланированные на 2023 год, и подчеркнул его ключевую роль в усилении оборонных способностей нации. Кроме того, Ким Чен Ын поставил перед заводом новые задачи и цели.

В сообщении также говорится, что наблюдается тенденция, что дочь Ким Чен Ына сопровождает его на многие значимые события, включая визиты на военные объекты и ракетные испытания.

Их совместные посещения, как сообщается, включали недавний осмотр фабрики баллистических ракет, где отец и дочь выбрали одинаковую одежду, что стало поводом для обсуждения в средствах массовой информации.

Ким Чен Ын с дочкой Чжу Э

Ким Чен Ын с дочкой Чжу Э. Фото: Yonhap

Напомним, что Россия в недавних атаках во время новогодних праздников применила северокорейские ракеты против Украины. В Великобритании осудили такие действия Российской Федерации и заявили, что это "симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния".

Также мы писали, что Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен на это Пхеньян ожидает от Москвы передовые военные технологии, оборудование для производства баллистических ракет и не только.

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