У "Київстарі" розповіли, чи мали хакери багатомісячний доступ до особистих даних абонентів

Додаток "Київстар" на смартфоні. Фото: kyivstar.ua

У "Київстарі" відповіли, чи справді хакери мали багатомісячний доступ до особистих даних абонентів та їх витік. Там заявили, що це неправдива інформація.

Про це повідомила речниця "Київстару" Ірина Леліченко.

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"Офіційне розслідування кібератаки на мережу "Київстар", яка сталась 12 грудня 2023 року, ще триває і розглядаються й озвучуються різні версії, однак до офіційного завершення розслідування жодна з них не може вважатись остаточною. Вся інформація щодо ходу розслідування кібератаки є на офіційному сайті СБУ, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі", — наголосила Леліченко.

За її словами, жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено. Вона наголосила, що наразі мережа працює у звичному режимі і надає абонентам всі основні базові послуги.

"Київстар" вже застосував додаткові заходи для кіберзахисту, зокрема посилено управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів та робочих станцій, плануються наступні кроки із посилення кібербезпеки", — додала речниця "Київстару".

Допис Леліченко. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю Reuters заявив, що кіберексперти СБУ змогли відбити низку нових кібератак, націлених на одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар". СБУ не лише допомогла компанії швидко відновити свої операції, а й успішно протистояла подальшим спробам атак.

Також ми писали, що внаслідок кібератаки на "Київстар" зруйновано 40% інфраструктури компанії. Хакери знищили багато серверів та даних, що викликало збій у мережі.