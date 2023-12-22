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Збитки на мільярди — у "Київстарі" розповіли, скільки обладнання знищили хакери

22 грудня 2023 13:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Збитки на мільярди — у "Київстарі" розповіли, скільки обладнання знищили хакери
Президент "Київстар" Олександр Комаров. Фото: пресслужба компанії
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок кібератаки на "Київстар",  зруйновано 40% інфраструктури компанії. Хакери знищили багато серверів та даних, що викликало збій у мережі.

Про це розповів генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров на заході NV "Україна та світ попереду 2024 року", пише NV Бізнес. 

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Комаров розповів, що компанія втратила контроль над мережею на півтори години і за цей час хакери "зробили досить багато поганого". За його словами, вони мали певні цілі.

"Перша ціль — зруйнувати інфраструктуру якомога сильніше і посіяти хаос. Руйнування інфраструктури вийшло на 40%. Був дуже сильно зруйнований віртуальний прошарок мережі", — розповів директор. 

Окрім того, Комаров пояснив, що радіофіксована мережа в полях покриває 10 000 обʼєктів, мобільна мережа — 15 000 обʼєктів, фіксована мережа — 80 000 обʼєктів по всій Україні. Потім іде транзитна мережа, а потім — віртуальна IT-мережа, що керує як послугами, так і корпорацією.

Найбільший удар був саме по віртуальному прошарку мережі. У відновлювальній операції були задіяні близько тисячі осіб. За його словами, це було важко, але фахівці впорались. 

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" відновив зв'язок та інтернет після хакерської атаки. Там вирішили скасувати наступну оплату за тариф для всіх користувачів.

Також 18 грудня було відновлено роботу надсилання SMS-повідомлень. Послуга стала знову доступною для абонентів в Україні й в міжнародному роумінгу.

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