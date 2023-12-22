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Убытки на миллиарды — в "Киевстаре" рассказали, сколько оборудования уничтожили хакеры

22 декабря 2023 13:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Убытки на миллиарды — в "Киевстаре" рассказали, сколько оборудования уничтожили хакеры
Президент "Киевстар" Александр Комаров. Фото: пресс-служба компании
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате кибератаки на "Киевстар" разрушены 40% инфраструктуры компании. Хакеры уничтожили множество серверов и данных, что вызвало сбой в сети.

Об этом рассказал генеральный директор "Киевстар" Александр Комаров на мероприятии NV "Украина и мир впереди 2024 года", пишет NV Бизнес. 

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Комаров рассказал, что компания потеряла контроль над сетью на полтора часа и за это время хакеры "сделали достаточно много плохого". По его словам, у них были определенные цели.

"Первая цель — разрушить инфраструктуру как можно сильнее и посеять хаос. Разрушение инфраструктуры получилось на 40%. Была очень сильно разрушена виртуальная прослойка сети", — рассказал директор.

Комаров пояснил, что радиофиксированная сеть в полях покрывает 10 000 объектов, мобильная сеть — 15 000 объектов, фиксированная сеть — 80 000 объектов по всей Украине. Затем следует транзитная сеть, а затем — виртуальная IT-сеть, управляющая как услугами, так и корпорацией.

Наибольший удар был именно по виртуальной прослойке сети. В восстановительной операции было задействовано около тысячи человек. По его словам, это было тяжело, но специалисты справились.

Напомним, мобильный оператор "Киевстар" возобновил связь и интернет после атаки хакеров. Там решили упразднить следующую оплату за тариф для всех пользователей.

Также 18 декабря была возобновлена работа по отправке SMS-сообщений. Услуга стала снова доступна абонентам в Украине и в международном роуминге.

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