Убытки на миллиарды — в "Киевстаре" рассказали, сколько оборудования уничтожили хакеры

Президент "Киевстар" Александр Комаров. Фото: пресс-служба компании

В результате кибератаки на "Киевстар" разрушены 40% инфраструктуры компании. Хакеры уничтожили множество серверов и данных, что вызвало сбой в сети.

Об этом рассказал генеральный директор "Киевстар" Александр Комаров на мероприятии NV "Украина и мир впереди 2024 года", пишет NV Бизнес.

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Комаров рассказал, что компания потеряла контроль над сетью на полтора часа и за это время хакеры "сделали достаточно много плохого". По его словам, у них были определенные цели.

"Первая цель — разрушить инфраструктуру как можно сильнее и посеять хаос. Разрушение инфраструктуры получилось на 40%. Была очень сильно разрушена виртуальная прослойка сети", — рассказал директор.

Комаров пояснил, что радиофиксированная сеть в полях покрывает 10 000 объектов, мобильная сеть — 15 000 объектов, фиксированная сеть — 80 000 объектов по всей Украине. Затем следует транзитная сеть, а затем — виртуальная IT-сеть, управляющая как услугами, так и корпорацией.

Наибольший удар был именно по виртуальной прослойке сети. В восстановительной операции было задействовано около тысячи человек. По его словам, это было тяжело, но специалисты справились.

Напомним, мобильный оператор "Киевстар" возобновил связь и интернет после атаки хакеров. Там решили упразднить следующую оплату за тариф для всех пользователей.

Также 18 декабря была возобновлена работа по отправке SMS-сообщений. Услуга стала снова доступна абонентам в Украине и в международном роуминге.