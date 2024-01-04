В "Киевстаре" рассказали, имели ли хакеры многомесячный доступ к личным данным абонентов

Приложение "Киевстар" на смартфоне. Фото: kyivstar.ua

В "Киевстаре" ответили, действительно ли хакеры имели многомесячный доступ к личным данным абонентов и их утечке. Там заявили, что это ложная информация.

Об этом сообщила спикер "Киевстара" Ирина Леличенко.

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Многомесячный доступ хакеров к личным данным абонентов "Киевстара"

"Официальное расследование кибератаки на сеть "Киевстар", которая произошла 12 декабря 2023 года, еще продолжается и рассматриваются и озвучиваются различные версии, однако до официального завершения расследования ни одна из них не может считаться окончательной. Вся информация о ходе расследования кибератаки есть на официальном сайте СБУ, которая непосредственно задействована в этом процессе", — отметила Леличенко.

По ее словам, никаких фактов утечки персональных данных абонентов в ходе расследования не обнаружено. Она подчеркнула, что в настоящее время сеть работает в обычном режиме и предоставляет абонентам все основные базовые услуги.

"Киевстар" уже применил дополнительные меры для киберзащиты, в частности усилено управление доступом, внедрены дополнительные системы контроля серверов и рабочих станций, планируются следующие шаги по усилению кибербезопасности", — добавила пресс-секретарь "Киевстара".

Пост Леличенко. Фото: скриншот

Напомним, руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Reuters заявил, что киберэксперты СБУ смогли отразить ряд новых кибератак, нацеленных на одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". СБУ не только помогла компании быстро возобновить свои операции, но успешно противостояла дальнейшим попыткам атак.

Также мы писали, что в результате кибератаки на "Киевстар" разрушены 40% инфраструктуры компании. Хакеры уничтожили множество серверов и данных, что вызвало сбой в сети.