Хакерська атака на Київстар - СБУ допомогла відбити нові зломи

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Фото: СБУ

Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю Reuters заявив, що кіберексперти СБУ змогли відобразити низку нових кібератак, націлених на одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар". СБУ не лише допомогла компанії швидко відновити свої операції, а й успішно протистояла подальшим спробам атак.

Про це повідомляє СБУ.

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Вітюк вказав на те, що ворожі дії були спрямовані на довготривале переривання зв'язку, що могло призвести до навантаження та інших мереж.

"Противник прагнув здійснити серію послідовних атак з метою максимально продовжити період, протягом якого населення залишиться без зв'язку. У результаті такої стратегії існував ризик, що через тривале переповнення своїх мережевих ресурсів інші телекомунікаційні оператори також могли зіткнутися з технічними збоями", — каже він.

Вітюк також згадав, що наразі СБУ проводить розслідування цього "злому" згідно з кількома статтями українського Кримінального кодексу. Фахівці вивчають зразки шкідливого програмного забезпечення, використаного зловмисниками, які, як він підкреслив, тривалий час готувалися до цієї атаки.

Хто стоїть за хакерською атакою на "Київстар"

Керівник департаменту підтвердив, що за атакою стоїть хакерська група Sandworm, яка є частиною російської військової розвідки, яка раніше здійснювала кібератаки на різні українські цілі. Він зазначив, що хоча атака і вплинула на громадянське населення, вона не справила серйозного впливу на військові комунікації, оскільки збройні сили використовують алгоритми та протоколи зв'язку, що відрізняються.

Після атаки команда реагування СБУ та оперативно-слідча група були відправлені до офісів "Київстару" для документування та розслідування події.

"Кіберспеціалісти СБУ надавали допомогу персоналу "Київстару" на місці, залучали міжнародні компанії з кібербезпеки та координували дії державних установ для якнайшвидшого відновлення роботи мережі", — йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, в результаті хакерської атаки на Київстар, яка відбулася 12 грудня, користувачі мобільного оператора не змогли використовувати більшість послуг, що їм надаються. Однак тепер значну частину їх вдалося відновити.

Додамо, телекомунікаційна компанія Kyivstar заявила, що поновила доступ до мобільного інтернету по всій Україні. Фахівці працюють над відновленням доступу до "Мій Київстар".