Хакерская атака на Киевстар - СБУ помогла отразить новые взломы

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Фото: СБУ

Руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Reuters заявил, что киберэксперты СБУ смогли отразить ряд новых кибератак, нацеленных на одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". СБУ не только помогла компании быстро восстановить свои операции, но и успешно противостояла дальнейшим попыткам атак.

Об этом сообщает СБУ.

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Витюк указал на то, что враждебные действия были направлены на долговременное прерывание связи, что могло привести к перегрузке и других сетей.

"Противник стремился осуществить серию последовательных атак с целью максимально продлить период, в течение которого население останется без связи. В результате такой стратегии существовал риск, что из-за длительного переполнения своих сетевых ресурсов, другие телекоммуникационные операторы также могли столкнуться с техническими сбоями", — говорит он.

Витюк также упомянул, что в данный момент СБУ проводит расследование этого "взлома" согласно нескольким статьям украинского Уголовного кодекса. Специалисты изучают образцы вредоносного ПО, использованного злоумышленниками, которые, как он подчеркнул, долгое время готовились к этой атаке.

Кто стоит за хаккерской атакой на "Киевстар"

Руководитель департамента подтвердил, что за атакой стоит хакерская группа Sandworm, являющаяся частью российской военной разведки, ранее осуществлявшая кибератаки на различные украинские цели. Он отметил, что хотя атака и повлияла на гражданское население, она не оказала серьезного влияния на военные коммуникации, так как вооруженные силы используют отличающиеся алгоритмы и протоколы связи.

После атаки команда реагирования СБУ и оперативно-следственная группа были отправлены в офисы "Киевстара" для документирования и расследования происшествия.

"Киберспециалисты СБУ оказывали помощь персоналу "Киевстара" на месте, привлекали международные компании по кибербезопасности и координировали действия государственных учреждений для скорейшего восстановления работы сети", — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, в результате хакерской атаки на Киевстар, которая произошла 12 декабря, пользователи мобильного оператора не смогли использовать большинство предоставляемых им услуг. Однако теперь значительную их часть удалось восстановить.

Добавим, телекоммуникационная компания Kyivstar заявила, что восстановила доступ к мобильному интернету по всей Украине. Специалисты работают над восстановлением доступа к "Мой Киевстар".