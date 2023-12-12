У "Київстарі" не знають, коли відновлять усі сервіси після збою

Гендиректор компанії "Київстар" Олександр Комаров. Фото: пресслужби

Наразі остаточні терміни відновлення сервісів "Київстар" невідомі. Однак компанія надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.

Про це заявив гендиректор компанії "Київстар" Олександр Комаров у своєму відеозверненні.

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Комаров наголосив, що війна з Росією має багато вимірів і один з них — кіберпростір. Після надпотужної хакерської атаки на "Київстар" сьогодні зранку, поки терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі.

"На жаль, сьогодні вранці "Київстар" став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступ до інтернету. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі, однак ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки, щоб якнайшвидше відновити зв'язок", — наголосив гендиректор компанії.

Окрім того, він додав, що для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

"Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибаченням абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння і підтримку", — додав Олександр Комаров.

Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Також ми писали, що цей масштабний збій у мережі вплинув не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.

Востаннє повідомлялось, що мобільний оператор "Київстар" проводить ремонтні роботи і відновлення зв'язку у користувачів обіцяють за 4-5 годин.