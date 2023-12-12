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В "Киевстаре" не знают, когда возобновят все сервисы после сбоя

12 декабря 2023 14:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В "Киевстаре" не знают, когда возобновят все сервисы после сбоя
Гендиректор компании "Киевстар" Александр Комаров. Фото: пресс-службы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время окончательные сроки возобновления сервисов "Киевстар" неизвестны. Однако компания предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.

Об этом заявил гендиректор компании "Киевстар" Александр Комаров в своем видеообращении.

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Комаров подчеркнул, что у войны с Россией много измерений и одно из них — киберпространство. После сверхмощной хакерской атаки на "Киевстар" сегодня утром, пока сроки возобновления сервисов окончательно неясны.

"К сожалению, сегодня утром "Киевстар" стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и доступ к интернету. Пока сроки восстановления сервисов окончательно непонятны, однако мы работаем над устранением последствий этой атаки, чтобы как можно быстрее восстановить", — подчеркнул гендиректор компании.

Кроме того, он добавил, что для уяснения обстоятельств и последствий противоправных действий вмешательства в деятельность сети привлекли представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб.

"Киевстар обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание и поддержку", — добавил Александр Комаров.

Напомним, что утром 12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Не работает сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Также мы писали, что этот масштабный сбой в сети повлиял не только на отсутствие интернета и связи, но и другие ежедневные услуги. В частности, украинцы жалуются на трудности при оплате за проезд, работу терминалов и банкоматов, а также невозможность позвонить в контакт-центры ДТЭК.

В последний раз сообщалось, что мобильный оператор "Киевстар" проводит ремонтные работы и восстановление связи у пользователей обещают через 4-5 часов.

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