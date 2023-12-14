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У "Київстарі" назвали область, в якій повністю відновили зв'язок та інтернет

14 грудня 2023 19:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У "Київстарі" назвали область, в якій повністю відновили зв'язок та інтернет
Додаток "Київстар" на смартфоні. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Мобільний оператор "Київстар" продовжує відновлюватися після потужної кібератаки. Наразі, послуга голосового зв'язку та мобільного інтернету повністю доступна в Івано-Франківській області. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу "Київстару".

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Відновлення послуг "Київстару"

У компанії зазначають, що на підконтрольній території Україні 90% станцій мобільного зв'язку перебувають у працездатному стані. Абоненти можуть користатись послугою голосового зв'язку та Домашнього Інтернету. 

Наразі, тривають роботи з відновлення мобільного інтернету. Івано-Франківськ став першою областю, у якій він став доступний. 

"Розпочато відновлення послуг мобільної передачі даних. Так, першою областю, де Київстар відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська", — йдеться у повідомленні. 

У "Київстарі" підкреслюють, що налагодження роботи триває поступово, щоб не перевантажувати мережу. 

"В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але наші спеціалісти їх усувають. Компанія працює над відновленням інших послуг, про що ми оперативно повідомлятимемо", — додають працівники компанії. 

Атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток,  а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі. 

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