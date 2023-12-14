У "Київстарі" назвали область, в якій повністю відновили зв'язок та інтернет

Додаток "Київстар" на смартфоні. Фото: з відкритих джерел

Мобільний оператор "Київстар" продовжує відновлюватися після потужної кібератаки. Наразі, послуга голосового зв'язку та мобільного інтернету повністю доступна в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу "Київстару".

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Відновлення послуг "Київстару"

У компанії зазначають, що на підконтрольній території Україні 90% станцій мобільного зв'язку перебувають у працездатному стані. Абоненти можуть користатись послугою голосового зв'язку та Домашнього Інтернету.

Наразі, тривають роботи з відновлення мобільного інтернету. Івано-Франківськ став першою областю, у якій він став доступний.

"Розпочато відновлення послуг мобільної передачі даних. Так, першою областю, де Київстар відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська", — йдеться у повідомленні.

У "Київстарі" підкреслюють, що налагодження роботи триває поступово, щоб не перевантажувати мережу.

"В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але наші спеціалісти їх усувають. Компанія працює над відновленням інших послуг, про що ми оперативно повідомлятимемо", — додають працівники компанії.

Атака на "Київстар"

Нагадаємо, що 12 грудня у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.