В "Киевстаре" назвали область, где полностью восстановили связь и интернет

Приложение "Киевстар" на смартфоне. Фото: из открытых источников

Мобильный оператор "Киевстар" продолжает восстанавливаться после мощной кибератаки. В настоящее время услуга голосовой связи и мобильного интернета полностью доступна в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на прессслужбу "Киевстара".

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Восстановление услуг "Киевстара"

В компании отмечают, что на подконтрольной территории Украины 90% станций мобильной связи находятся в трудоспособном состоянии. Абоненты могут воспользоваться услугой голосовой связи и домашнего Интернета.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению мобильного интернета. Ивано-Франковск стал первой областью, в которой он стал доступен.

"Начато восстановление услуг мобильной передачи данных. Так, первой областью, где Киевстар восстановил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская", — говорится в сообщении.

В "Киевстаре" подчеркивают, что отладка работы продолжается постепенно, чтобы не перегружать сеть.

"В некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности с качеством связи, но наши специалисты их устраняют. Компания работает над восстановлением других услуг, о чем мы будем оперативно сообщать", — добавляют сотрудники компании.

Атака на "Киевстар"

Напомним, что 12 декабря в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.