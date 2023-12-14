В "Киевстаре" назвали область, где полностью восстановили связь и интернет
Мобильный оператор "Киевстар" продолжает восстанавливаться после мощной кибератаки. В настоящее время услуга голосовой связи и мобильного интернета полностью доступна в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на прессслужбу "Киевстара".
Восстановление услуг "Киевстара"
В компании отмечают, что на подконтрольной территории Украины 90% станций мобильной связи находятся в трудоспособном состоянии. Абоненты могут воспользоваться услугой голосовой связи и домашнего Интернета.
Сейчас продолжаются работы по восстановлению мобильного интернета. Ивано-Франковск стал первой областью, в которой он стал доступен.
"Начато восстановление услуг мобильной передачи данных. Так, первой областью, где Киевстар восстановил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская", — говорится в сообщении.
В "Киевстаре" подчеркивают, что отладка работы продолжается постепенно, чтобы не перегружать сеть.
"В некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности с качеством связи, но наши специалисты их устраняют. Компания работает над восстановлением других услуг, о чем мы будем оперативно сообщать", — добавляют сотрудники компании.
Атака на "Киевстар"
Напомним, что 12 декабря в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.
Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.
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