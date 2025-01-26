Трамп у вигляді Будди — китайський скульптор створив фігуру

У Китаї скульптур зобразив Трампа у вигляді Будди — фото
Китайський скульптор Хун Цзіньші зобразив президента США Дональда Трампа у вигляді Будди. Після виборів в Америці у листопаді такі фігури мають великий попит.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Статуя Трампа у вигляді Будди
У матеріалі йдеться, що керамічна статуя зображує Трампа, який сидить схрестивши ноги в довгому халаті і з напівзаплющеними очима. Такі фігури завоювали популярність перед початком другого президентського терміну республіканця.
Сам скульптур розповів, що спершу робив такі статуї задля жарту, однак вже після виборів у США будди Трампа мають шалений попит.
Такі фігурки у стилі Дзен Хонг скульптор продає за ціною від 140 до 2 700 тисячі доларів.
Нагадаємо, нещодавно Трамп назвав країни, до яких він може здійснити перший візит. Він припустив, що це буде Саудівська Аравія або Велика Британія.
Водночас агентство Bloomberg повідомило, що Трамп розсекретив документи про вбивство Кеннеді.
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