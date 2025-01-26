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У Китаї скульптур зобразив Трампа у вигляді Будди — фото

26 січня 2025 17:27
Карина Приходько - Редактор
Трамп у вигляді Будди — китайський скульптор створив фігуру
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Карина Приходько - Редактор

Китайський скульптор Хун Цзіньші зобразив президента США Дональда Трампа у вигляді Будди. Після виборів в Америці у листопаді такі фігури мають великий попит.

Про це повідомляє South China Morning Post

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Статуя Трампа у вигляді Будди

У матеріалі йдеться, що керамічна статуя зображує Трампа, який сидить схрестивши ноги в довгому халаті і з напівзаплющеними очима. Такі фігури завоювали популярність перед початком другого президентського терміну республіканця. 

статуя Трампа у вигляді Будди
Статуя Трампа у вигляді Будди. Фото: South China Morning Post
статуя Трампа у вигляді Будди
Статуя Трампа у вигляді Будди. Фото: South China Morning Post

Сам скульптур розповів, що спершу робив такі статуї задля жарту, однак вже після виборів у США будди Трампа мають шалений попит. 

статуя Трампа у вигляді Будди
Статуя Трампа у вигляді Будди. Фото: South China Morning Post

Такі фігурки у стилі Дзен Хонг скульптор продає за ціною від 140 до 2 700 тисячі доларів. 

Нагадаємо, нещодавно Трамп назвав країни, до яких він може здійснити перший візит. Він припустив, що це буде Саудівська Аравія або Велика Британія.

Водночас агентство Bloomberg повідомило, що Трамп розсекретив документи про вбивство Кеннеді

США Китай Дональд Трамп статуя скульптура

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