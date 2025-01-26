Трамп в виде Будды — китайский скульптор создал фигуру

В Китае скульптур изобразил Трампа в виде Будды — фото
Китайский скульптор Хун Цзиньши изобразил президента США Дональда Трампа в виде Будды. После выборов в Америке в ноябре такие фигуры пользуются большим спросом.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Статуя Трампа в виде Будды
В материале говорится, что керамическая статуя изображает Трампа, который сидит скрестив ноги в длинном халате и с полузакрытыми глазами. Такие фигуры завоевали популярность перед началом второго президентского срока республиканца.
Сам скульптур рассказал, что сначала делал такие статуи ради шутки, однако уже после выборов в США будды Трампа пользуются бешеным спросом.
Такие фигурки в стиле Дзен Хонг скульптор продает по цене от 140 до 2 700 тысячи долларов.
Напомним, недавно Трамп назвал страны, в которые он может совершить первый визит. Он предположил, что это будет Саудовская Аравия или Великобритания.
В то же время агентство Bloomberg сообщило, что Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди.
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