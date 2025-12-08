Відео
Головна Новини дня У кількох регіонах діють аварійні графіки відключення — деталі

У кількох регіонах діють аварійні графіки відключення — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 17:03
Аварійні відключення світла 8 грудня запровадили у трьох регіонах
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Наразі ситуація в енергосистемі України залишається складною. Так, 8 грудня, у Полтавській та Сумській областях, а також у Дніпрі запровадили аварійні відключення світла

Про це повідомили в обленерго.

Аварійні відключення світла 8 грудня

У Сумиобленерго розповіли, що за вказівками Укренерго на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг. 

Споживачів попередили, що черга за графіками аварійних відключень не збігається з чергою при погодинних.

Аварійні графіки відключення 8 грудня
Скриншот допису обленерго

Про графіки аварійних відключень також повідомили у Полтаваобленерго. 

"Через перевантаження мережі, отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати 3 черги графіків аварійних відключень", — йдеться у повідомленні. 

Відключення світла в Україні 8 грудня
Скриншот допису Полтаваобленерго

Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook написав, що екстрені відключення також діють у Дніпрі. 

Графік відключення світла 8 грудня
Скриншот допису Сергія Коваленка

Нагадаємо, в Україні світло вимикатимуть щонайменше до весни. За словами експерта, графіки можуть припинитися лише на початку квітня. 

Також у Міненерго повідомили, що сьогодні через обстріли РФ без електропостачання залишаються п'ять регіонів. Енергетики працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
