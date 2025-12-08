Аварійні відключення світла 8 грудня запровадили у трьох регіонах

У кількох регіонах діють аварійні графіки відключення — деталі
Наразі ситуація в енергосистемі України залишається складною. Так, 8 грудня, у Полтавській та Сумській областях, а також у Дніпрі запровадили аварійні відключення світла.
Про це повідомили в обленерго.
Аварійні відключення світла 8 грудня
У Сумиобленерго розповіли, що за вказівками Укренерго на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг.
Споживачів попередили, що черга за графіками аварійних відключень не збігається з чергою при погодинних.
Про графіки аварійних відключень також повідомили у Полтаваобленерго.
"Через перевантаження мережі, отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати 3 черги графіків аварійних відключень", — йдеться у повідомленні.
Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook написав, що екстрені відключення також діють у Дніпрі.
Нагадаємо, в Україні світло вимикатимуть щонайменше до весни. За словами експерта, графіки можуть припинитися лише на початку квітня.
Також у Міненерго повідомили, що сьогодні через обстріли РФ без електропостачання залишаються п'ять регіонів. Енергетики працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків.
