Главная Новости дня В нескольких регионах действуют аварийные графики отключения

В нескольких регионах действуют аварийные графики отключения

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 17:03
Аварийные отключения света 8 декабря ввели в трех регионах
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Так, 8 декабря, в Полтавской и Сумской областях, а также в Днепре ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщили в облэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света 8 декабря

В Сумыоблэнерго рассказали, что по указаниям Укрэнерго на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей.

Потребителей предупредили, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.

Аварійні графіки відключення 8 грудня
Скриншот сообщения облэнерго

О графиках аварийных отключений также сообщили в Полтаваоблэнерго.

"Из-за перегрузки сети, получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить 3 очереди графиков аварийных отключений", — говорится в сообщении.

Відключення світла в Україні 8 грудня
Скриншот сообщения Полтаваоблэнерго

В то же время гендиректор YASNO Сергей Коваленко в своем Facebook написал, что экстренные отключения также действуют в Днепре.

Графік відключення світла 8 грудня
Скриншот сообщения Сергея Коваленко

Напомним, в Украине свет будут выключать как минимум до весны. По словам эксперта, графики могут прекратиться только в начале апреля.

Также в Минэнерго сообщили, что сегодня из-за обстрелов РФ без электроснабжения остаются пять регионов. Энергетики работают в усиленном режиме для ликвидации последствий.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
