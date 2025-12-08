Аварийные отключения света 8 декабря ввели в трех регионах

В нескольких регионах действуют аварийные графики отключения
Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Так, 8 декабря, в Полтавской и Сумской областях, а также в Днепре ввели аварийные отключения света.
Об этом сообщили в облэнерго.
Аварийные отключения света 8 декабря
В Сумыоблэнерго рассказали, что по указаниям Укрэнерго на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей.
Потребителей предупредили, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.
О графиках аварийных отключений также сообщили в Полтаваоблэнерго.
"Из-за перегрузки сети, получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить 3 очереди графиков аварийных отключений", — говорится в сообщении.
В то же время гендиректор YASNO Сергей Коваленко в своем Facebook написал, что экстренные отключения также действуют в Днепре.
Напомним, в Украине свет будут выключать как минимум до весны. По словам эксперта, графики могут прекратиться только в начале апреля.
Также в Минэнерго сообщили, что сегодня из-за обстрелов РФ без электроснабжения остаются пять регионов. Энергетики работают в усиленном режиме для ликвидации последствий.
