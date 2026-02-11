Відео
Головна Новини дня У кількох областях знеструмлено споживачів — ситуація в енергетиці

У кількох областях знеструмлено споживачів — ситуація в енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 13:58
У Міненерго пояснили, яка ситуація зі світлом 11 лютого
Пункти незламності. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

У декількох областях України у середу, 11 лютого, є тимчасово знеструмлені споживачі. Складною залишається ситуація в Київській та Одеській областях.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Ситуація в енергетиці України 11 лютого

Після нових обстрілів тимчасово без електропостачання залишилася частина мешканців Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. Роботи з ліквідації пошкоджень та відновлення електропостачання тривають.

Некрасов наголосив, що складна ситуація також на Київщині та Одещині. Наразі енергетики працюють цілодобово, аби усунути наслідки російських атак.

"Триває ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергосистему країни впродовж минулого тижня. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС", — розповів він.

Наразі по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

У деяких регіонах через напружену ситуацію в енергосистемі вимушено введені аварійні відключення електроенергії.

"Споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків одразу після стабілізації ситуації. Будь ласка, стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго в вашому регіоні", — наголосив перший заступник міністра енергетики.

Крім того, внаслідок бойових дій знеструмлено споживачів у прифронтових та прикордонних регіонах. Там ситуація найважча, оскільки відновлення ускладнено постійними бойовими діями.

Нагадаємо, глава Міненерго Денис Шмигаль повідомив, що у Києві ситуація зі світлом залишається важкою через низькі температури.

Раніше Шмигаль пояснив, як в Україні відновлюють енергосистему.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
