В Минэнерго объяснили, какая ситуация со светом 11 февраля

В нескольких областях Украины в среду, 11 февраля, есть временно обесточенные потребители. Сложной остается ситуация в Киевской и Одесской областях.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, передает Новини.LIVE.

Ситуация в энергетике Украины 11 февраля

После новых обстрелов временно без электроснабжения осталась часть жителей Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. Работы по ликвидации повреждений и восстановлению электроснабжения продолжаются.

Некрасов отметил, что сложная ситуация также в Киевской и Одесской областях. Сейчас энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия российских атак.

"Продолжается ликвидация последствий массированных атак врага на энергосистему страны в течение прошлой недели. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС", — рассказал он.

Сейчас по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В некоторых регионах из-за напряженной ситуации в энергосистеме вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

"Потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам сразу после стабилизации ситуации. Пожалуйста, следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — подчеркнул первый заместитель министра энергетики.

Кроме того, в результате боевых действий обесточены потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Там ситуация самая тяжелая, поскольку восстановление затруднено постоянными боевыми действиями.

