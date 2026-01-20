У декількох областях відбулися обшуки 20 січня

Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Нацполіція

У вівторок, 20 січня, правоохоронці проводили слідчі дії на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей. Обшуки відбувалися за фактом розкрадання державних коштів.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

Обшуки 20 січня 2026 року. Фото: Нацполіція

У кількох областях відбулися обшуки — що відомо

Отже, Нацполіція провела слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання держкоштів.

Зазначається, що у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

А саме — за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються.

З метою вилучення документів, один з обшуків проводився у КП у приміщенні Дніпровської міської ради.

Обшуки в декількох областях України 20 січня 2026 року. Фото: Нацполіція

Міський голова Дніпра Борис Філатов відреагував на обшуки в міській раді 20 січня.

