Головна Новини дня У кількох областях тривали обшуки — деталі від поліції

У кількох областях тривали обшуки — деталі від поліції

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 14:59
У декількох областях відбулися обшуки 20 січня
Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Нацполіція

У вівторок, 20 січня, правоохоронці проводили слідчі дії на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей. Обшуки відбувалися за фактом розкрадання державних коштів.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

Читайте також:
Обшуки 20 січня 2026
Обшуки 20 січня 2026 року. Фото: Нацполіція

У кількох областях відбулися обшуки — що відомо

Отже, Нацполіція провела слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання держкоштів.

Зазначається, що у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

А саме — за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються.

З метою вилучення документів, один з обшуків проводився у КП у приміщенні Дніпровської міської ради.

Обшуки 20 січня
Обшуки в декількох областях України 20 січня 2026 року. Фото: Нацполіція

Міський голова Дніпра Борис Філатов відреагував на обшуки в міській раді 20 січня.

Нагадаємо, що нещодавно обшуки відбулися в офісі фракції "Батьківщина".

обшуки гроші розслідування покарання Нацполіція
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
