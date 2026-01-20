У декількох областях відбулися обшуки 20 січня

У кількох областях тривали обшуки — деталі від поліції
У вівторок, 20 січня, правоохоронці проводили слідчі дії на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей. Обшуки відбувалися за фактом розкрадання державних коштів.
Про це інформує пресслужба Національної поліції України.
У кількох областях відбулися обшуки — що відомо
Отже, Нацполіція провела слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання держкоштів.
Зазначається, що у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.
А саме — за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються.
З метою вилучення документів, один з обшуків проводився у КП у приміщенні Дніпровської міської ради.
Міський голова Дніпра Борис Філатов відреагував на обшуки в міській раді 20 січня.
Нагадаємо, що нещодавно обшуки відбулися в офісі фракції "Батьківщина".
Читайте Новини.LIVE!