В нескольких областях прошли обыски 20 января

В нескольких областях прошли обыски — детали от полиции
Во вторник, 20 января, правоохранители проводили следственные действия на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей. Обыски проходили по факту хищения государственных средств.
Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.
Итак, Нацполиция провела следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения госсредств.
Отмечается, что в рамках уголовного производства, расследуемого по факту хищения бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов, проводится ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей.
А именно — по местам расположения полигона твердых бытовых отходов, офисных помещений, по адресам регистрации и проживания фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, которые ими используются.
С целью изъятия документов, один из обысков проводился в КП в помещении Днепровского городского совета.
Городской голова Днепра Борис Филатов отреагировал на обыски в городском совете 20 января.
Напомним, что недавно обыски прошли в офисе фракции "Батьківщина".
