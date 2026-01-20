В нескольких областях прошли обыски 20 января

Правоохранители проводят обыски. Фото: Нацполиция

Во вторник, 20 января, правоохранители проводили следственные действия на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей. Обыски проходили по факту хищения государственных средств.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

В нескольких областях прошли обыски — что известно

Итак, Нацполиция провела следственные действия на территории нескольких областей по факту хищения госсредств.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, расследуемого по факту хищения бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов, проводится ряд обысков на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей.

А именно — по местам расположения полигона твердых бытовых отходов, офисных помещений, по адресам регистрации и проживания фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, которые ими используются.

С целью изъятия документов, один из обысков проводился в КП в помещении Днепровского городского совета.

Городской голова Днепра Борис Филатов отреагировал на обыски в городском совете 20 января.

