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Головна Новини дня У Києві влаштують семигодинний книжковий рейв

У Києві влаштують семигодинний книжковий рейв

Ua ru
26 вересня 2026 16:58
Книжковий рейв у Києві 30 вересня: програма та як потрапити
Бібліотека КПІ. Фото: "Вечірній Київ"

У Києві 30 вересня відбудеться книжковий рейв, який триватиме сім годин та охопить шість поверхів бібліотеки Київського політехнічного університету (КПІ). Відвідувачам запропонують читання під музику, зал абсолютної тиші, виступи письменників і музикантів та інші активності.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на організаторів Hinaus.

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У КПІ пройде книжковий рейв

Незвичайний захід відбудеться у бібліотеці КПІ на Берестейському проспекті з 12:00 до 19:00. Організатори пропонують гостям самостійно обирати формат читання та переміщатися між різними локаціями протягом семи годин.

В атріумі можна буде читати книжки під ембієнт, а в окремому просторі — слухати улюблені тексти у виконанні письменників і музикантів. Для тих, хто хоче залишитися наодинці з книжкою, працюватиме зал абсолютної тиші. Також передбачена можливість читати тексти вголос одне одному.

Між читаннями гості зможуть відвідати виставку екслібрисів, обрати нову книжку та поспілкуватися з іншими учасниками.

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Однією з активностей стане створення колективного маніфесту. Його складатимуть із випадкових слів, які учасники знаходитимуть у своїх книжках.

Зазначимо, що участь у заході безкоштовна, але для відвідування необхідно попередньо зареєструватися.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що лікар Тарас Жиравецький заявив про поширення в Україні невстановленої респіраторної інфекції із закладеністю носа, кашлем, слабкістю та втомою. Водночас офіційних даних про появу нового вірусу в країні наразі немає.

Також Новини.LIVE писав, що поблизу села Березівка Житомирського району зіткнулися дві вантажівки та два легкові автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей, а одного з водіїв рятувальникам довелося деблокувати з понівеченої машини.

книги бібліотеки КПІ читання
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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